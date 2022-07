Design, Triennale Milano inaugura 23esima esposizione internazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – È stata inaugurata questa mattina la 23esima esposizione internazionale di Triennale Milano, dal titolo ‘Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries’, che sarà aperta al pubblico dal 15 luglio all’11 dicembre 2022. Promossa da Triennale in collaborazione con il Bureau International des Expositions (Bie) e il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l’esposione, dedicata per questa edizione all’esplorazione del tema dell’ignoto, festeggerà nel 2023 i cento anni dalla sua fondazione. Mostre e progetti coinvolgono quattrocento artisti, Designer e architetti, provenienti da oltre quaranta Paesi. “L’edizione 2022 – ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – È statata questa mattina ladi, dal titolo ‘Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries’, che sarà aperta al pubblico dal 15 luglio all’11 dicembre 2022. Promossa dain collaborazione con il Bureau International des Expositions (Bie) e il ministero degli Affari esteri e della cooperazione, l’esposione, dedicata per questa edizione all’esplorazione del tema dell’ignoto, festeggerà nel 2023 i cento anni dalla sua fondazione. Mostre e progetti coinvolgono quattrocento artisti,er e architetti, provenienti da oltre quaranta Paesi. “L’edizione 2022 – ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo in ...

Pubblicità

ilgiornale : Riconfermato il sostegno della più importante fiera mondiale di design e arredo In occasione della 23a Esposizione… - La_Silvestrini : RT @artribune: Unknown Unknowns. Ecco com’è la 23esima Triennale di Milano - EmilianoVerga : RT @ginugiola: #Unknown Unknowns An Introduction to Mysteries esplorazione ignoto 23a Esposizione??in #Triennale istituzione motore propulsi… - ginugiola : #Unknown Unknowns An Introduction to Mysteries esplorazione ignoto 23a Esposizione??in #Triennale istituzione motore… - HankHC91 : RT @artribune: Unknown Unknowns. Ecco com’è la 23esima Triennale di Milano -

Il Salone del Mobile.Milano fa squadra con la Triennale Riconfermato il sostegno della più importante fiera mondiale di design e arredo In occasione della 23a Esposizione Internazionale "Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries", aperta al pubblico dal 15 luglio all'11 dicembre. Sinergia per mantenere il ruolo di ... Abitare l'ignoto. Guida alla 23° Triennale di Milano Lo racconta la mostra curata per il Padiglione Italia da Marco Sammicheli, direttore del Museo di Triennale Milano , ripercorrendo il cammino del design e dell'istituzione milanese dal 1964 al 1996. ... Arte Magazine Abitare l'ignoto. Guida alla 23° Triennale di Milano Milano - Ancora due giorni e i riflettori si accenderanno sulla 23° Esposizione Internazionale di Triennale Milano, tra i più importanti appuntamenti dedicati al design e all’architettura sulla scena ... Al via la 23esima esposizione internazionale della Triennale Filo conduttore dell'esposizione l'ignoto. Nel padiglione Italia, il più grande, il tema è declinato attraverso un viaggio nel design italiano tra il 1964 e il '96. Le mostre saranno aperte al ... Riconfermato il sostegno della più importante fiera mondiale die arredo In occasione della 23a Esposizione Internazionale "Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries", aperta al pubblico dal 15 luglio all'11 dicembre. Sinergia per mantenere il ruolo di ...Lo racconta la mostra curata per il Padiglione Italia da Marco Sammicheli, direttore del Museo diMilano , ripercorrendo il cammino dele dell'istituzione milanese dal 1964 al 1996. ... Triennale Milano: “Small House Invaders”, conversazioni sul design contemporaneo Milano - Ancora due giorni e i riflettori si accenderanno sulla 23° Esposizione Internazionale di Triennale Milano, tra i più importanti appuntamenti dedicati al design e all’architettura sulla scena ...Filo conduttore dell'esposizione l'ignoto. Nel padiglione Italia, il più grande, il tema è declinato attraverso un viaggio nel design italiano tra il 1964 e il '96. Le mostre saranno aperte al ...