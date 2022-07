Depistaggio Borsellino, prescrizione per due poliziotti: erano accusati di aver favorito la mafia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini sulla strage di via D'Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tredie depistato le indagini sulla strage di via D'Amelio costata la vita al giudice Paoloe agli agenti ...

Pubblicità

RaiNews : Il castello di menzogne costruito grazie ai falsi collaboratori di giustizia avrebbe aiutato i veri colpevoli a far… - fattoquotidiano : Il più grande depistaggio della storia italiana resta senza colpevoli puniti penalmente (di Giuseppe Lo Bianco) - petergomezblog : Depistaggio Borsellino, nessun colpevole: cade l’aggravante mafiosa della calunnia, prescritti due ex poliziotti de… - sara_montefiori : RT @Tg3web: Nessuna condanna per il depistaggio delle indagini sull'attentato di via d'Amelio, costato la vita al giudice Paolo Borsellino… - sara_montefiori : RT @fisco24_info: Borsellino: legale figli, 'paese dedica più spazio a separazione Totti che a depistaggio strage': (Adnkronos) - 'La famig… -