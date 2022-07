Decreto aiuti, Salvini costretto a inseguire Conte (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Avanti senza i Cinquestelle? Non ho letto l’intervista di Berlusconi, ma dico che se il governo fa le cose va avanti, se dobbiamo passare le settimane e i mesi con ripicche no”. È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa (qui il video). Salvini: “Se il M5S non vota il Decreto aiuti si va a votare. Lo dice il buonsenso” “Draghi stesso ha detto che non ci sarà un altro governo senza i cinquestelle, se i cinquestelle fanno una scelta parola agli italiani”, ha aggiunto il leader della Lega riprendendo le parole pronunciate ieri dal premier, “devo dire che condivido l’intervista del mio omonimo fiorentino che dice che se si va avanti con questa tiritera allora meglio il voto”. “Se si va avanti con i ricattini il governo non va avanti” Salvini ha ribadito che “noi vogliamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Avanti senza i Cinquestelle? Non ho letto l’intervista di Berlusconi, ma dico che se il governo fa le cose va avanti, se dobbiamo passare le settimane e i mesi con ripicche no”. È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo, in conferenza stampa (qui il video).: “Se il M5S non vota ilsi va a votare. Lo dice il buonsenso” “Draghi stesso ha detto che non ci sarà un altro governo senza i cinquestelle, se i cinquestelle fanno una scelta parola agli italiani”, ha aggiunto il leader della Lega riprendendo le parole pronunciate ieri dal premier, “devo dire che condivido l’intervista del mio omonimo fiorentino che dice che se si va avanti con questa tiritera allora meglio il voto”. “Se si va avanti con i ricattini il governo non va avanti”ha ribadito che “noi vogliamo ...

Pubblicità

francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - sebmes : Credo che Mattarella abbia già deciso cosa fare, ma prima di agire aspetterà l’approvazione del decreto Aiuti, che altrimenti decadrebbe. - petergomezblog : Decreto Aiuti, la Camera approva. Il M5s non partecipa al voto: “Sul Superbonus ci aspettavamo di più, inspiegabile… - enricomontibell : RT @DavideR46325615: Danilo Tonineli ci spiega perché il M5S non ha votato il Decreto Aiuti. (Guarda il video e diffondi) - MattiaGallo17 : RT @PietroSalvatori: ??Salvini il 10 luglio: 'Il governo va avanti se fa le cose, anche senza 5 stelle' ??Salvini il 13 luglio: 'Non siamo d… -