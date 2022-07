Debora Pagano trovata morta in casa | il marito al Gip | Non ho ucciso mia moglie

(Di mercoledì 13 luglio 2022) "Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere ma continua a dire «non sono stato io. Non homia, non l'ho colpita io, non l'ho mai picchiata»". Queste le parole che Leonardo...

... Leonardo Fresta, 40 anni, fermato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario della convivente, 32 anni. 'La Procura - prosegue La Rosa - ha chiesto la convalida del fermo e ...... Leonardo Fresta, 40 anni, fermato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario della convivente, 32 anni. Il legale ha detto inoltre di non aver avuto modo di potere ...Leonardo Fresta si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il confronto davanti alla giudice per le indagini preliminari Simona Ragazzi si è tenuto all'interno del carcere di piazza Lanza, dove l'u ...Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere ma continua a dire 'non sono stato io. Non ho ucciso mia moglie, non l'ho colpita io, non l'ho mai picchiata ...