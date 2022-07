(Di mercoledì 13 luglio 2022) «Come io sostengo, abbiamo un ministero della Salute che è virtuale in questo momento in Italia. Se penso solo alla comunicazione che stanno dando per la quarta dose mi viene il mal di...

Pubblicità

luca_reloaded : @LaRoss93718963 Sono felice che il mio RT abbia scatenato la tua ilarità puerile ?? - SoniaLaVera : RT @mattinodinapoli: De Luca scatenato, nuovo affondo contro il ministro Speranza - mattinodinapoli : De Luca scatenato, nuovo affondo contro il ministro Speranza - Luca100celleASR : RT @8110JR: Su La7 alle22 la storia di Luca salvato da una botta di diarrea... '.. ero al parco a correre quando ad un tratto una forte fit… - 8110JR : Su La7 alle22 la storia di Luca salvato da una botta di diarrea... '.. ero al parco a correre quando ad un tratto u… -

ilmattino.it

...Pianello d'Ostra dove a mettersi in luce sono stati Italo Fini (Cps Professional Team) e... Burani si èsull'ultima ascesa verso Filetto staccando di una manciata di secondi un tenace e ...... mi pare davvero un atto di totale irresponsabilità', ha aggiunto De. 'Mi auguro ovviamente che il Governo nazionale vada avanti, magari svegliando il sedicente ministro della Salute, ma vada ... De Luca scatenato, nuovo affondo contro il ministro Speranza «Come io sostengo, abbiamo un ministero della Salute che è virtuale in questo momento in Italia. Se penso solo alla comunicazione che stanno dando per la quarta dose mi viene il mal ...Luca Salatino lancia un messaggio importante: "Nelle situazioni difficili non dimenticare chi ti ha abbandonato" Attivissimo sui social il tronista romano ...