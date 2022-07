De Ligt si lascia andare a un messaggio juventino sui social – FOTO (Di mercoledì 13 luglio 2022) De Ligt si lascia andare a un messaggio juventino sui social. Sul centrale forte il pressing del Bayern Monaco Matthijs de Ligt è certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento in casa Juve. Il difensore vuole il Bayern Monaco, i tedeschi sono in pressing per lui ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Intanto De Ligt, attraverso il suo profilo Instagram, ha rotto il silenzio social, scrivendo il messaggio: «Tornato ad allenarmi», dopo l’ultima seduta con la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Desia unsui. Sul centrale forte il pressing del Bayern Monaco Matthijs deè certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento in casa Juve. Il difensore vuole il Bayern Monaco, i tedeschi sono in pressing per lui ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Intanto De, attraverso il suo profilo Instagram, ha rotto il silenzio, scrivendo il: «Tornato ad allenarmi», dopo l’ultima seduta con la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

