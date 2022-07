De Laurentiis a Dimaro | arrivo blindato del presidente | il motivo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Aurelio Dedomani 14 luglio 2022 arriverà nel ritiro del Napoli a. La notizia viene data da Luca Cerchione che su twitter scrive: “Domani previsto l’di De. Per l’occasione, ci sarà una massiccia presenza di forze dell’ordine, si temono contestazioni nei confronti deldel Napoli“. Già oggi è stato fortemente contestato Cristiano Giuntoli con i tifosi che hanno invitato l’intera dirigenza azzurra a dimettersi. Sicuramente un ambiente tutt’altro che favorevole quello che Spalletti ed i calciatori devono vivere a. Un ritiro dovrebbe servire anche a fare il pieno di entusiasmo, invece intorno al Napoli c’è estremo scetticismo. Defarà il conto con questo ...

Salvato95551627 : RT @napolipiucom: De Laurentiis a Dimaro: arrivo bliandato del presidente, il motivo #DeLaurentiis #Dimaro #napoli #ForzaNapoliSempre htt… - napolipiucom : De Laurentiis a Dimaro: arrivo bliandato del presidente, il motivo #DeLaurentiis #Dimaro #napoli… - 100x100Napoli : Napoli, De Laurentiis a Dimaro giovedì - ___paparog___ : RT @osimhenismo_: de laurentiis sei obbligato moralmente a presentarti così domani a dimaro - NCN_it : Kiss Kiss – De Laurentiis sarà a Dimaro nella giornata di domani #ADL #DeLaurentiis #Dimaro #domani #Roma… -

Il club di De, atteso nelle prossime ore a, intanto si muove già per il sostituto: Acerbi della Lazio o Kim del Fenerbahce Koulibaly atterrato a Londra: venerdì a Los Angeles ...Proprio quel "cercheremo", lascia sperare gli amanti del club di Aurelio De. Dybala ... E ora quelle parole di Spalletti dal ritiro di, dove ora il Napoli si trova per il ritiro ...Aurelio De Laurentiis domani 14 luglio 2022 arriverà nel ritiro del Napoli a Dimaro, forze dell'ordine per garantire la sicurezza.La cessione al Chelsea di Kalidou Koulibaly scatena la protesta dei tifosi presenti a Dimaro. Giuntoli risponde.