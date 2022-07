De Ketelaere, 45' in campo con il Bruges senza prendersi rischi: il Milan aspetta una risposta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un tempo, senza strafare. Charles de Ketelaere ha giocato 45' minuti dell'amichevole tra il Club Brugge e l'Utrecht, con poca intensità,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un tempo,strafare. Charles deha giocato 45' minuti dell'amichevole tra il Club Brugge e l'Utrecht, con poca intensità,...

cmdotcom : #Milan in campo, #DeKetelaere no: il belga si avvicina ai rossoneri - cmdotcom : #DeKetelaere, 45' in campo con il Bruges senza prendersi rischi: il Milan aspetta una risposta - BisInterista : De Ketelaere è scarsissimo, lo sto vedendo ora in campo. È più lento di Locatelli, Dio mio ahahahah - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: A differenza di quanto ipotizzato, Charles #DeKetelaere sarà in campo tra pochi minuti nell'amichevole contro l'Utrecht… - Milannews24_com : #DeKetelaere in campo con il #Bruges -