'Per lo più si tratta di nuovi creators - racconta, fondatore di Italian Artisan - con pochi contatti e conoscenza nel settore della manifattura che, grazie alla nostra consulenza, ...Costi e tempi ridotti per i brand e guadagni più alti per gli artigiani sono i pilastri della formula della start up fondata nel 2015 da. Oggi dà lavoro a 23 persone e punta a un deal e a 375 milioni di euro di Gmv nel 2028 Far incontrare artigiani che producono moda made in Italy (spesso come terzisti per i grandi ... David Clementoni: «Con Italian Artisan portiamo il made in Italy nel mondo» La strategia della piattaforma B2B che ha connesso 700 aziende manifatturiere italiane con 10mila brand esteri punta al rafforzamento del servizio e della client base, conquistando anche brand struttu ...Milano – La moda della rapida ripresa che ha vissuto sulla scia delle stagioni più cupe della pandemia non mette al sicuro l’intera filiera.