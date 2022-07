Dammene uno Tacconi | la frase che spiazza il figlio | pazzesco in ospedale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La bellissima notizia, dopo il grande spavento. L'ex portiere della Juve, Stefano, sta bene ed è in via di recupero, dopo il grande spavento che abbiamo provato lo scorso 23 aprile, quando il suo malore, un maledetto aneurisma cerebrale, lo aveva costretto al ricovero inad Alessandria. Alla fine, il 65enne perugino è cosciente e non vede l'ora di tornare a casa, dopo due mesi in reparto e tre settimane al centro di riabilitazione Borsalino (nella stessa città piemontese). Raggiunto da Il Secolo XIX, lo stessoha raccontato dei suoi progressi, definiti come “netti”. L'ex portiere respira autonomamente e continua a ripetere "dai, dai, fatemi alzare. Voglio uscire dall'e tornare a casa presto". La battuta al: “Dammi un gin tonic, che ho la gola secca" ...