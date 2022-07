Dall'Argentina: la Roma all'assalto di Dybala. Ecco l'offerta per convincere la Joya (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il futuro di Paulo Dybala è sempre più incerto con l'Inter che non ha affondato il colpo in quanto prima di trattare nuovamente con il procuratore della “Joya”, Antun, vorrebbe sfoltire la rosa... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il futuro di Pauloè sempre più incerto con l'Inter che non ha affondato il colpo in quanto prima di trattare nuovamente con il procuratore della “”, Antun, vorrebbe sfoltire la rosa...

Pubblicità

sportmediaset : Dall'Argentina: la Roma rilancia per Dybala, offerti 6 milioni a stagione #Dybala #Roma #Inter - davide_campelli : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, dall'Argentina: c'è l'offerta per Dybala, quadriennale da 6 milioni a stagione #AsRoma - ReteSport : ?? Roma, dall'Argentina: offerto un quadriennale a #Dybala da 6 milioni all’anno #ASRoma #Calciomercato - gilnar76 : Dybala, dall’Argentina: nuova offerta della #Roma da 6 milioni l’anno, al momento è l’unica proposta per l’argentin… - Pall_Gonfiato : Dall'Argentina: la #Roma all'assalto di #Dybala. Ecco l'offerta per convincere la Joya -