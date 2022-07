Dal Belgio: De Ketelaere torna in campo col Bruges. L'offerta del Milan non è ancora adeguata (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Bruges ha cambiato idea e, siccome l'offerta del Milan non è ancora stata ritenuta adeguata, Charles De Ketelaere tornerà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilha cambiato idea e, siccome l'delnon èstata ritenuta, Charles Detornerà...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Dal #Belgio: salta #Muriqi al #Bruges per “visite mediche mediocri” - MMassy86 : @ReformedNN @86_longo @cmdotcom anche dal Belgio, il contrario ovvero che non giocava - LorenzoACMilan2 : @lucabianchin7 Come fai copia e incolla delle notizie dal Belgio te, nessuno mai - Juan__DAv : Notizie contrastanti sul fronte #DeKetelaere: dal Belgio riportano che il #Milan, pur fortemente interessato al rag… - Maur96xM : @86_longo @cmdotcom Beh fondi dal belgio dicono che l'offerta e bassa per ll brugge -