Da Intesa Sanpaolo 5 milioni per la Vitali Spa | per gli investimenti sostenibili nel nuovo sito di Calusco

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Daun finanziamento da 5di euro, con Garanzia Green di SACE, a supporto dei progetti di crescita sostenibile diS.p.A., azienda di riferimento in Italia nel settore delle infrastrutture, della produzione di materiali per l’edilizia con diversi insediamenti produttivi in Lombardia e Sardegna, delle grandi infrastrutture per la mobilità e dello sviluppo immobiliare soprattutto nel settore del terziario avanzato, degli interporti, della logistica. L’operazione rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap. Il finanziamento S-Loan ESG è destinato al piano di sviluppo dell’azienda che prevede, all’interno delproduttivo edificato a...

Pubblicità

intesasanpaolo : Dalla collaborazione fra Intesa Sanpaolo @unito @PoliTOnews e CentAI, il nuovo centro di ricerca per l’#AI, nasce A… - GruppoCDP : RT @SACEgroup: Con #GaranziaGreen SACE supporta la crescita sostenibile di Vitali Spa garantendo un finanziamento di €5mln erogato da @inte… - SACEgroup : Con #GaranziaGreen SACE supporta la crescita sostenibile di Vitali Spa garantendo un finanziamento di €5mln erogato… - GiulianoPasini : RT @LaStampa: Top manager Reputation: Messina (Intesa Sanpaolo) ancora sul podio a giugno, Seguono Descalzi (Eni) e Starace (Enel) https://… - Andrea_Minogini : Intesa Sanpaolo supporta Fincantieri con un finanziamento triennale da €500 milioni di tipo 'sustainability linked'… -

Daun finanziamento da 5 milioni di euro, con Garanzia Green di SACE , a supporto dei progetti di crescita sostenibile di Vitali , azienda di riferimento in Italia nel settore delle ...... intervenendo a Torino all'evento sull'Intelligenza Artificiale e Crimine finanziario organizzato dall'AntiFinancial Crime Digital Hub, consorzio creato da. Alcune societa', in ...Gli analisti della Sim riducono il prezzo obiettivo da 54 a 49 euro per tener conto dell'aumento dei tassi. Sulla guidance del fatturato per il 2022 gli analisti sono nel complesso più positivi della ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari scambia in ribasso in tarda mattinata, in linea con gli altri principali azionari europei, sullo spettro di una possibile recessione causata dal generale aumento dei t ...