Cultura – In occasione del 42° anniversario della strage di Ustica | ‘Attorno al Museo’ | ricordando Boltanski

Ad un anno di distanza dalla scomparsa di Christian Boltanski domani, giovedì 14 luglio 2022, l'Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica ricorda il grande artista francese, autore dell'installazione permanente A proposito di Ustica per il Museo per la Memoria di Ustica a Bologna, con una drammaturgia originale di Elena Bucci, scritta a partire dal libro Il nascondiglio, di cui è autore il nipote Christophe Boltanski (giornalista e scrittore), che narra una storia basata sulle memorie di famiglia. Entrando in casa Boltanski non si cerca di stabilire un rapporto di causa-effetto tra biografia ed opera d'arte, ma di conoscere l'artista sia come genio solitario che come cassa di risonanza di vite e storie rimaste senza voce.

