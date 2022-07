Crisi di governo | il primo commento è di Meloni | «Ora basta | pietà Tutti a casa | elezioni subito!»

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel pomeriggio Giorgiaaveva già chiarito le sue posizioni, con un tweet che ora domina il suo profilo: «L’Italia non può restare ostaggio di litigi e beghe di Palazzo. Bisogna tornare al voto per dare alla Nazione unforte, coeso e che faccia realmente gli interessi degli italiani». E poi l’hashtag #Subito. Ma quando alle 22 passate Giuseppe Conte ha annunciato che il Movimento 5 Stelle non voterà la fiducia alè tornata alla carica: «Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento del costo delle materie prime, rischi sull’approvvigionamento energetico,alimentare. E il‘dei migliori’ è immobile, alle prese con i giochi di palazzo di questo o quel partito., ...

di, Conte: 'Non voteremo la fiducia sul decreto Aiuti' Èdi. La decisione del Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia al Senato sul Dl Aiuti , uscendo dall'aula di ...... il tentativo di cercare uno spiraglio per evitare che il mancato voto di fiducia al dl aiuti, caldeggiato dai senatori pentastellati, possa innescare unadi. Le reazioni "Io prendo per ...Vento di crisi di governo sempre più forte. "Con le medesime lineari, coerenti motivazioni di quanto fatto alla Camera, giovedì 14 luglio 2022, al Senato, non parteciperemo al voto". Così il leader de ...Nel tira e molla tra le due linee, nel M5S viene fuori la non fiducia. La leadership di Conte ne uscirà sconfitta comunque, il governo rischia e il Paese anche di più | Editoriale di Antonio Polito pe ...