Crisi di governo | Berlusconi la esclude e glissa sul problema del leader centro-destra | Ma il ritorno alle urne è vicino

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Mentre il cavaliereuna possibiledioptando per l’ipotesi che si possa andare avanti senza il Movimento Cinque Stelle, dall’altro lato che c’è chi prospetta il voto anticipato. Anche perché, d’altronde, un Draghi bis non sarebbe pensabile. Gli scenari possibili e il parere diE’ arrivato l’ok dalla Camera sul decreto aiuti ma, come previsto, con l’astensione del Movimento Cinque Stelle. Con 266 sì e 47 no, il provvedimento passerà ora al vaglio del Senato, ma senza il supporto dei pentastellati. Ad eccezione infatti di Berti, unico deputato che non ha seguito le indicazioni di voto, il M5S si astiene compatto non partecipando al voto, e contestando, si legge su Repubblica, alcune scelte in particolare per quanto concerne il settore energetico e, nel dettaglio, quella ...

Ma Zaia: 'Decide Mattarella' Sullo stesso argomento: Unadida non drammatizzare Draghi avvisa M5s e Lega: "Basta ultimatum". Il voto non è più tabù "Ora o mai più". Conte vuole uscire ...'Siamo in un passaggio istituzionale difficile. L'Italia, in questo momento, ha bisogno di un, non di unao di precipitare al voto a ferragosto. Oggi c'è bisogno di un esecutivo che governi con una maggioranza che lo sostiene e che gli consenta di fare ciò che è necessario'. Lo ...(Agenzia Vista) Roma 12 luglio 2022 “La natura di questa crisi evidenzia come una maggioranza di larghe intese non sia in condizioni di dare risposte al Paese. Abbiamo bisogno di un Governo politico, ...“Non servono molte parole per analizzare e giudicare, direi stigmatizzare, un dibattito politico che sembra allontanarsi ora dopo ora dalla realtà. Un partito che minaccia la crisi di governo perché c ...