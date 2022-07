Crisi del grano, vertice tra Russia e Ucraina a Istanbul. Kiev: «Siamo a un passo dall’accordo» (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’accordo tra Ucraina e Russia sulle esportazioni di grano sarebbe «a un passo». A dichiararlo è Dmytro Kuleba al quotidiano spagnolo El Pais. «L’Ucraina è pronta a esportare il suo grano sul mercato internazionale», ha affermato il ministro degli Esteri ucraino che specifica come «ora tutto dipende dalla Russia». Oggi, 13 luglio, si tiene l’incontro tra le delegazioni di Kiev e Mosca, a Istanbul. Al colloquio partecipano anche rappresentanti dell’Onu oltre a quelli turchi voluti dal presidente Recep Tayyp Erdogan che si è offerto di ospitare l’incontro. Il direttore del Dipartimento per le Organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, Pyotr Ilyichev, ha commentato: «Abbiamo ripetutamente confermato che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’accordo trasulle esportazioni disarebbe «a un». A dichiararlo è Dmytro Kuleba al quotidiano spagnolo El Pais. «L’è pronta a esportare il suosul mercato internazionale», ha affermato il ministro degli Esteri ucraino che specifica come «ora tutto dipende dalla». Oggi, 13 luglio, si tiene l’incontro tra le delegazioni die Mosca, a. Al colloquio partecipano anche rappresentanti dell’Onu oltre a quelli turchi voluti dal presidente Recep Tayyp Erdogan che si è offerto di ospitare l’incontro. Il direttore del Dipartimento per le Organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, Pyotr Ilyichev, ha commentato: «Abbiamo ripetutamente confermato che ...

Pubblicità

ricpuglisi : Dal momento che l'Italia non è in guerra, è totalmente legittima una crisi di governo. Il mio auspicio è che la f… - AlexBazzaro : Bella la conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Messo sotto ricatto dai 5Stelle, coccola quelli che non vo… - Greenpeace_ITA : Vittoria! I membri del Parlamento europeo hanno rafforzato la bozza della normativa Ue per smettere di importare/es… - cristinapasque : RT @AMorichelli: Sarebbe divertente leggere i giornali oggi se #Conte fosse al timone del governo con benzina ai massimi storici, recession… - Noiconsalvini : In diretta all'Assemblea del Decennale di Confimi Industria 'Rappresentanza e crisi economica. Il ruolo delle impre… -