Crisi del grano, l’Onu: «Passi avanti significativi al vertice tra Russia e Ucraina a Istanbul». Nuovo incontro la prossima settimana (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Passi significativi» sono stati fatti oggi, 13 luglio, nei negoziati tenutisi a Istanbul per la ripresa delle esportazioni di grano ucraino. Ad affermarlo è il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che si è detto pronto a volare nella città turca se si raggiungesse un accordo. Per il momento, il colloquio tra le delegazioni di Kiev e di Mosca, a cui hanno partecipato anche rappresentanti dell’Onu ed esponenti militari turchi (come voluto dal presidente Recep Tayyp Erdogan), ha fruttato un accordo sulla creazione a Istanbul di un centro di coordinamento sui corridoi per l’esportazione di grano dall’Ucraina nel mar Nero. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, citato da Anadolu, secondo il quale è stata ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) «» sono stati fatti oggi, 13 luglio, nei negoziati tenutisi aper la ripresa delle esportazioni diucraino. Ad affermarlo è il segretario generale del, Antonio Guterres, che si è detto pronto a volare nella città turca se si raggiungesse un accordo. Per il momento, il colloquio tra le delegazioni di Kiev e di Mosca, a cui hanno partecipato anche rappresentanti deled esponenti militari turchi (come voluto dal presidente Recep Tayyp Erdogan), ha fruttato un accordo sulla creazione adi un centro di coordinamento sui corridoi per l’esportazione didall’nel mar Nero. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, citato da Anadolu, secondo il quale è stata ...

Pubblicità

ricpuglisi : Dal momento che l'Italia non è in guerra, è totalmente legittima una crisi di governo. Il mio auspicio è che la f… - AlexBazzaro : Bella la conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Messo sotto ricatto dai 5Stelle, coccola quelli che non vo… - Greenpeace_ITA : Vittoria! I membri del Parlamento europeo hanno rafforzato la bozza della normativa Ue per smettere di importare/es… - topogiallo : RT @janavel7: E' la quasi crisi dopo il penultimatum del semileader del mezzo partito forse che sì forse che no, urgente ma non troppo, ogg… - lella_50 : RT @janavel7: E' la quasi crisi dopo il penultimatum del semileader del mezzo partito forse che sì forse che no, urgente ma non troppo, ogg… -