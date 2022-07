Covid, tre pazienti dimessi al San Pio: il punto sui ricoveri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 39 i pazienti positivi al Covid attualmente ricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento. Rispetto alla giornata di ieri si registrano tre nuove dimissioni mentre non è segnalato alcun decesso. Di seguito il report dettagliato diramato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 39 ipositivi alattualmente ricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento. Rispetto alla giornata di ieri si registrano tre nuove dimissioni mentre non è segnalato alcun decesso. Di seguito il report dettagliato diramato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

