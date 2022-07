Covid, Ricciardi: “Senza decisioni basate su scienza ondate in serie” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ sconcertante sentire quelli che dicono che questa ondata è sorprendente e quelli che sostengono che tutto ciò era ed è inevitabile. Solo decisioni basate sull’evidenza scientifica possono preservare stabilmente salute ed economia, tutto il resto sono ondate pandemiche in serie”. Lo sottolinea Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore di igiene all’università Cattolica, in un tweet sull’ondata estiva di Covid-19. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ sconcertante sentire quelli che dicono che questa ondata è sorprendente e quelli che sostengono che tutto ciò era ed è inevitabile. Solosull’evidenza scientifica possono preservare stabilmente salute ed economia, tutto il resto sonopandemiche in”. Lo sottolinea Walter, consulente del ministro della Salute e professore di igiene all’università Cattolica, in un tweet sull’ondata estiva di-19. L'articolo proviene da Italia Sera.

