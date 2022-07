Covid, Oms sconsiglia 2 farmaci per forme non gravi (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono fra i farmaci che sono stati valutati durante la pandemia come potenziali armi contro il Covid per le loro proprietà antinfiammatorie. Protagonisti di diversi studi, ora l’antidepressivo fluvoxamina e il farmaco per la gotta colchicina vengono sconsigliati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha deciso di non raccomandarli per i pazienti con Covid lieve o moderato, in quanto al momento non ci sono prove sufficienti del fatto che il loro utilizzo porti miglioramenti nei risultati importanti per i pazienti. Entrambi i farmaci invece comportano potenziali danni. E’ il verdetto, riportato su ‘Bmj’, degli esperti internazionali che compongono un gruppo per lo sviluppo delle linee guida dell’Oms. Nessuna posizione è stata espressa per nessuno dei due ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono fra iche sono stati valutati durante la pandemia come potenziali armi contro ilper le loro proprietà antinfiammatorie. Protagonisti di diversi studi, ora l’antidepressivo fluvoxamina e il farmaco per la gotta colchicina vengonoti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha deciso di non raccomandarli per i pazienti conlieve o moderato, in quanto al momento non ci sono prove sufficienti del fatto che il loro utilizzo porti miglioramenti nei risultati importanti per i pazienti. Entrambi iinvece comportano potenziali danni. E’ il verdetto, riportato su ‘Bmj’, degli esperti internazionali che compongono un gruppo per lo sviluppo delle linee guida dell’Oms. Nessuna posizione è stata espressa per nessuno dei due ...

