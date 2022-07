Covid oggi Emilia, 9.685 contagi e 13 morti: bollettino 13 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.685 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Si registrano inoltre altri 13 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.659.957 casi di positività, 9.685 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.618 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.931 molecolari e 14.687 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 37,8%. Sono 10.706 le prenotazioni fatte sul territorio regionale per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid a fine mattinata, nella prima giornata dedicata anche agli over60. Infatti, le prenotazioni sono aperte da oggi a tutti i cittadini a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.685 i nuovidainRomagna secondo ildi, 13. Si registrano inoltre altri 13. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.659.957 casi di positività, 9.685 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.618 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.931 molecolari e 14.687 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 37,8%. Sono 10.706 le prenotazioni fatte sul territorio regionale per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-a fine mattinata, nella prima giornata dedicata anche agli over60. Infatti, le prenotazioni sono aperte daa tutti i cittadini a ...

Pubblicità

DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - GiovaQuez : Oggi si registrano 142.967 nuove diagnosi, 157 decessi e 97.438 guariti. A livello ospedaliero: +15 terapie intens… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - montwolf : RT @Lorenzo62752880: Oggi ci sono stati 127 decessi Covid? Vogliamo sapere l'età media e quanti erano vaccinati. Perché non danno queste in… - AmbaAradam : RT @Lorenzo62752880: Oggi ci sono stati 127 decessi Covid? Vogliamo sapere l'età media e quanti erano vaccinati. Perché non danno queste in… -