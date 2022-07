Covid oggi Calabria, 3.178 contagi e 3 morti: bollettino 13 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.178 i nuovi contagi da Covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 10.003 i tamponi effettuati, +1.247 guariti, 2.719 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +1.928 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 315) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 14). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.178 i nuovidainsecondo ildi, 13. Si registrano inoltre altri 3. 10.003 i tamponi effettuati, +1.247 guariti, 2.719 il totale dei decessi. Il, inoltre, registra +1.928 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 315) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 14). L'articolo proviene da Italia Sera.

