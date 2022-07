Covid | nuova ondata travolge Europa | “Subito quarta dose a over 60”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilcorre in tutta. “Non c’è dubbio che la pandemia non è ancora finita e non è il momento di rilassarsi, perché ci sono ancora molti individui a rischio di malattia grave”, afferma la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon, insistendo sulla necessità di accelerare i tempi sulladi vaccino agli60. Nelle ultime “tre settimane” in“abbiamo osservato un aumento delle notifiche dei casi e dei rici” per-19 e “prevediamo che entro fine mese Omicron Ba.5 sarà la variante dominante nella maggior parte dei Paesi Ue. Ciò che vediamo ora segnala l’inizio di unadiffusa di-19 nell’Ue, simile a quella che ha visto il Portogallo qualche ...

Il sottosegretario alla Salute si è espresso contro l'uso delle mascherine a scuola: 'Penso che sotto una certa età non ......- 19. Diversi studi clinici condotti negli ultimi mesi hanno segnalato forme di coinfezione con Sars - Cov - 2 e i virus dell'influenza. Nuovi possibili dettagli in merito arrivano da una... Covid: nuova impennata di contagi (+142.967) e decessi (+157), positività su al 26% "Il vaccino è l'unica vera arma che abbiamo", dice all'ANSA l'immunologo Guido Forni, già ordinario dell'Immunologia all'Università di Torino e membro della Commissione Covid-19 dell'Accademia ...