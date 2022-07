Covid, news. Report Fiaso: continua aumento ricoveri, +35% nell'ultima settimana. LIVE (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un balzo significativo, un fenomeno in linea con l'andamento dell'epidemia nella popolazione generale secondo il monitoraggio degli ospedali aderenti alla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. Oltre mezzo milione di tamponi eseguiti in un giorno: un record da molti mesi che segna il ritorno dell'incubo Covid per gli italiani. Più di 142mila i nuovi contagiati, mai così tanti da fine gennaio. Il tasso di positività risale al 26%. Si prepara il piano per la quarta dose agli over 60 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un balzo significativo, un fenomeno in linea con l'andamento dell'epidemiaa popolazione generale secondo il monitoraggio degli ospedali aderenti alla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. Oltre mezzo milione di tamponi eseguiti in un giorno: un record da molti mesi che segna il ritorno dell'incuboper gli italiani. Più di 142mila i nuovi contagiati, mai così tanti da fine gennaio. Il tasso di positività risale al 26%. Si prepara il piano per la quarta dose agli over 60

