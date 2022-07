Covid | news Il bollettino | 110 168 casi e 106 decessi Tasso positività al 26 8% LIVE

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Processati 410.435 tamponi. Il balzo significativo è in linea con l'andamento dell'epidemia nella popolazione generale, secondo il monitoraggio degli ospedali aderenti alla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. Vaccini, si prepara il piano per la quarta dose agli over 60

Pubblicità

repubblica : Long Covid, l'ultima bufala: lavarsi il sangue all'estero [di Irma D’Aria] - StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - HuffPostItalia : Walter Ricciardi: “Bisogna centralizzare la campagna vaccinale. Diamo più poteri a Petroni' - ParliamoDiNews : Contagi, cure, vaccinazioni: il punto su COVID-19 – Valigia Blu #Coronavirus @istsupsan #COVID19 @istsupsan… - ParliamoDiNews : Covid, bollettino Italia e Lombardia oggi, 13 luglio: 110.168 nuovi casi e 106 morti - Cronaca #covid @istsupsan… -

Sky Tg24

Una vicenda che ha avuto una vasta risonanza mediatica in un periodo caratterizzato dalle riaperture dlcon frequenti episodi di violenze durante la movida in diverse città; ha inoltre ispirato ...A contribuire al risultato , da un lato l'aspetto operativo, caratterizzato dalla gestione dei flussi di passeggeri pure in notevole crescita fino a pareggiare i livelli pre -e dal rispetto ... Covid, news. Report Fiaso: continua aumento ricoveri, +35% nell'ultima settimana. LIVE Sono oltre 3mila i nuovi casi di coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore, e si registrano anche 4 morti. I dati contenuti nel bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione danno conto di 3 ...Con il Long Covid si è fatto sempre più frequente il disturbo da parosmia, un’anomalia olfattiva che si manifesta nel percepire erroneamente gli odori ...