Covid, news. Bollettino: 142.967 nuovi casi e 157 morti. Tasso di positività al 26%. (Di mercoledì 13 luglio 2022) Davanti al nuovo balzo dell'epidemia, si prepara il piano per la quarta dose di vaccino agli over 60 e ai fragili dagli hub alle farmacie, regione per regione. Locatelli: "Tutelare adesso tutti coloro che hanno un'indicazione a farlo". Il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24: "Serve uno sforzo per provare a riprendere le lezioni a scuola, non solo in presenza, ma anche senza mascherina" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 luglio 2022) Davanti al nuovo balzo dell'epidemia, si prepara il piano per la quarta dose di vaccino agli over 60 e ai fragili dagli hub alle farmacie, regione per regione. Locatelli: "Tutelare adesso tutti coloro che hanno un'indicazione a farlo". Il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24: "Serve uno sforzo per provare a riprendere le lezioni a scuola, non solo in presenza, ma anche senza mascherina"

Pubblicità

StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - repubblica : Nuovo booster agli over 60, tutte le risposte: 'Ho tre dosi di vaccino e il Covid mi ha contagiato, devo fare la qu… - repubblica : Covid, test fai-da-te per evitare l'isolamento: contagi due volte piu' veloci a causa dei 'furbetti' del tampone - MagaMagaoz : RT @Cartabellotta: #OMS ribadisce che #Covid_19 ?? ha un minor impatto clinico: meno malattie gravi, decessi e pressione sui servizi sanita… - News24_it : Covid, Oms ai governi: 'E' ancora emergenza, valutare ripristino restrizioni' - TGCOM -