Covid, le notizie di oggi. Record di tamponi e contagi, mai così tanti da gennaio. LIVE (Di mercoledì 13 luglio 2022) Oltre mezzo milione di tamponi eseguiti in un giorno: un Record da molti mesi che segna il ritorno dell'incubo Covid per gli italiani. Più di 142mila i nuovi contagiati, mai così tanti da fine gennaio. Il tasso di positività risale al 26%. Si prepara il piano per la quarta dose agli over 60

