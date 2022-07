Covid in Campania: 18.298 contagi oggi, altre 9 vittime e incidenza al 29% (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 18.299 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 63.079 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 29%, in discesa rispetto al 31,07 di ieri. Il bollettino regionale segnala 16 nuove... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 18.299 i nuovi positivi alin, su 63.079 test esaminati. Il tasso diè del 29%, in discesa rispetto al 31,07 di ieri. Il bollettino regionale segnala 16 nuove...

Pubblicità

salernonotizie : Covid: in Campania incidenza al 29%, oltre 18mila nuovi casi - infoitinterno : Covid, oggi 142.967 nuovi positivi: mai così tanti da gennaio. In Campania tasso di incidenza al 29% - alkhimiyah : RT @la_lagigogin: Santobono di Napoli col reparto COVID pieno di bambini sintomatici ricoverati (Tgr Campania) - EnzoSan69 : #Covid_19, mentre il #Governo #Draghi 'discute' con il #M5S e #Conte, in #Italia #Omicron5 dilaga (come gennaio) e… - alessandro_972 : RT @dottorbarbieri: ?? Covid, 107.240 contagi. (A fronte di 378.250 tamponi processati). La regione più colpita la Lombardia con 13.595 c… -