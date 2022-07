Covid, il piano per la quarta dose: "Almeno centomila vaccini al giorno" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pronto il piano per la nuova campagna vaccinale per la quarta dose di vaccino contro Covid-19 agli over 60 e ai fragili. Servirà un hub ogni 50mila abitanti e il target nazionale di somministrazioni giornaliere dovrebbe attestarsi Almeno... Leggi su today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pronto ilper la nuova campagna vaccinale per ladi vaccino contro-19 agli over 60 e ai fragili. Servirà un hub ogni 50mila abitanti e il target nazionale di somministrazioni giornaliere dovrebbe attestarsi...

Pubblicità

RegioneER : #Vaccino #Coronavirus. #EmiliaRomagna pronta per la quarta dose: al via da domani le prenotazioni per gli over 60 e… - fattoquotidiano : Scuola, il piano per la riapertura non esiste: il governo è fermo su spazi, aerazione e protocollo. E il personale… - DalilaBeatrice : Vaccini anti-Covid, per gli immunodepressi serve strategia personalizzata. 5 studi dell’ospedale pediatrico Bambino… - DeviStareCalmo : @Patry_P_ Un po' più piano di così, partiamo l'anno prossimo. Sta succedendo di tutto, tra morti, ricoverati e covid. Sono un po' stanca ???? - marrior84 : RT @OrtigiaP: IN DANIMARCA ACCADE L'IMPENSABILE. MAI PIU SIERI SUI BAMBINI Søren Brostrøm, direttore del National Board of Health danese ha… -