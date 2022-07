Covid Gb oggi, superati 200mila morti da inizio pandemia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono più di 200mila le persone morte in Gran Bretagna per il Covid-19, dall’inizio della pandemia. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (Ons), sono 200.247 le persone finora decedute per il coronavirus. Attualmente il numero settimanale dei morti si attesta sotto il migliaio, ben al di sotto del picco di 10mila nel gennaio 2021. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono più dile persone morte in Gran Bretagna per il-19, dall’della. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (Ons), sono 200.247 le persone finora decedute per il coronavirus. Attualmente il numero settimanale deisi attesta sotto il migliaio, ben al di sotto del picco di 10mila nel gennaio 2021. L'articolo proviene da Italia Sera.

