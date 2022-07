CorSport: Napoli-Mertens, possibile riapertura della trattativa per il rinnovo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come anticipato ieri da Gianluca Di Marzio, sembra che ci siano speranze di riaprire la trattativa tra il Napoli e Mertens per un rinnovo. Il Corriere dello Sport parla di una pista difficile ma non impossibile. E conferma anche l’altra indiscrezione del giornalista Sky, ovvero che nel caso di addio di Petagna per il Monza, Giuntoli dirotterebbe verso Simeone del Verona, con il quale ha già parlato. “Voci nella notte: si potrebbe riaprire una porta per Mertens, difficile e non impossibile, come insegna il mercato. Se Petagna dovesse andare al Monza, Giuntoli non ci penserebbe due volte a chiamare il Verona: gli piace Simeone (27), ma tanto, e con lui ha già parlato”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come anticipato ieri da Gianluca Di Marzio, sembra che ci siano speranze di riaprire latra ilper un. Il Corriere dello Sport parla di una pista difficile ma non im. E conferma anche l’altra indiscrezione del giornalista Sky, ovvero che nel caso di addio di Petagna per il Monza, Giuntoli dirotterebbe verso Simeone del Verona, con il quale ha già parlato. “Voci nella notte: si potrebbe riaprire una porta per, difficile e non im, come insegna il mercato. Se Petagna dovesse andare al Monza, Giuntoli non ci penserebbe due volte a chiamare il Verona: gli piace Simeone (27), ma tanto, e con lui ha già parlato”. L'articolo ilsta.

