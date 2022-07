CorSport | Milenkovic non gradisce il Napoli | prende quota la pista Acerbi La Lazio chiede 5 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Illavora sul mercato per cercare il successore di Kalidou Koulibaly, che nelle prossime ore volerà al Chelsea. Il club di De Laurentiis era già pronto per una simile evenienza e aveva già cominciato a muoversi. Con Ramadani Giuntoli ha parlato di Nikola, il difensore serbo della Fiorentina in scadenza di contratto che fa parte, come Koulibaly, della sua scuderia. Il Corriere dello Sport scrive: “Il ds Giuntoli ha già chiesto a Ramadani info e disponibilità del giocatore ma la risposta è stata freddina. E allora il ds ha virato ed ha pensato a Francesco(34), da un bel po’ in rottura con l’ambiente della, mancino naturale che tornerebbe utile negli equilibri tecnico-tattici di Spalletti. Per il momento è un’idea in più, da realizzare, eventualmente, attraverso un versamento di 5 ...