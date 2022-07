CorSport: Koulibaly al Chelsea, si attende solo l’ufficialità. 40 milioni al Napoli e 10 a Kalidou per 4 anni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è praticamente un giocatore del Chelsea. Il Corriere dello Sport scrive che manca solo l’ufficialità. L’accordo è stato trovato nel weekend. “De Laurentiis e Fali Ramadani, nella doppia versione di manager di KK e intermediario del club inglese, hanno definito l’affare in occasione di un articolato incontro andato in scena a Roma tra ieri e lunedì, in collegamento costante con Londra: i Blues verseranno 40 milioni di euro e il giocatore, invece, guadagnerà più o meno 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. l’ufficialità è dietro l’angolo, questione di ore, e ovviamente Koulibaly non metterà piede a Dimaro: non arriverà oggi e neanche domani. Volerà in Inghilterra. Game over”. “Anche De ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022)è praticamente un giocatore del. Il Corriere dello Sport scrive che manca. L’accordo è stato trovato nel weekend. “De Laurentiis e Fali Ramadani, nella doppia versione di manager di KK e intermediario del club inglese, hanno definito l’affare in occasione di un articolato incontro andato in scena a Roma tra ieri e lunedì, in collegamento costante con Londra: i Blues verseranno 40di euro e il giocatore, invece, guadagnerà più o meno 10a stagione per i prossimi 4è dietro l’angolo, questione di ore, e ovviamentenon metterà piede a Dimaro: non arriverà oggi e neanche domani. Volerà in Inghilterra. Game over”. “Anche De ...

