Corriere dello Sport – “Il Napoli è il club che ha mostrato più interesse”

Il CdS: "Nandez? A breve sapremo per il suo futuro ma per me si tratterà di una cessione da fine mercato. Perché la crisi non è solo per un club è per tutti, specialmente in Europa. Il Napoli è il club più avanti, quello che ha mostrato maggiore interesse". Sono le parole di Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Cagliari, che ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica uruguaiana Sport890. "Per Nandez è stato un anno sfortunato – prosegue –, anche a livello di infortuni, ma lui ora sta bene ed è un leone. Sicuramente non è un calciatore da Serie B".

