Corno d'Africa, è allarme malnutrizione. "Siamo di fronte ad un crisi umanitaria enorme" (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'insicurezza alimentare ha raggiunto livelli drammatici in tutto il Corno d'Africa: 20 milioni di persone potrebbero trovarsi ad affrontare livelli di crisi acuta entro settembre a causa di una siccità eccezionalmente persistente. In una situazione già catastrofica, determinata da conflitti armati tra clan, conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia ed effetti del cambiamento climatico, si inserisce anche l'impatto della guerra in Ucraina che aggrava le previsioni stimate. La drammatica situazione di Nawoi nel villaggio in KenyaLa testimonianza: "Sogno il momento in cui avrò anche solo un pasto certo al giorno" "Tutto intorno mi ricorda della carestia e della fame. È per colpa loro che io non ho più né un marito né dei figli. Sogno il momento in cui avrò anche solo un pasto certo al giorno". È la drammatica testimonianza di ...

Sanzioni alla Russia e crisi alimentare globale Secondo i dati dell'Onu, in Africa le famiglie stanno già pagando circa il 45% in più per la farina di grano, con conseguenze già evidentemente gravi nella zona equatoriale e nel Corno d'Africa. La guerra in Ucraina si combatte nel Corno d'Africa. Cesvi: si muore di fame L'interruzione delle importazioni causata dal conflitto e i prezzi elevati delle materie prime essenziali si combinano a una situazione già difficilissima.