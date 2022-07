'Controcorrente', questa sera alle 21.25 su Rete4: anticipazioni e ospiti di Veronica Gentili (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Controcorrente", torna questa sera alle 21.25 su Rete4. La trasmissione condotta da Veronica Gentili parlerà del possibile strappo del M5s al governo e in studio di dibatterà se la maggioranza sarà ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 luglio 2022) "", torna21.25 su. La trasmissione condotta daparlerà del possibile strappo del M5s al governo e in studio di dibatterà se la maggioranza sarà ...

Pubblicità

gparagone : In autunno ci saranno delle aziende che non riusciranno più a produrre! Questa cosa ve la volete mettere in testa?… - NikolaNlussu : RT @marco88420875: . Dr. Yeadon [1 di 2] ?? Non torneremo alla vecchia normalità PASSIVAMENTE ?? dobbiamo RITIRARE attivamente il NOSTRO CONS… - Nascialb : RT @CristinaMolendi: Ma la @N_DeGirolamo che paragona @matteorenzi a @GiuseppeConteIT ???con questa posso andare a letto. Povera Italia e la… - Dyylan_s : @asrsupporter @BiagioFerrara97 Andrò controcorrente, però vista la situazione accetterei i 40 milioni (magari +bonu… - IvanoTironi : @Paragone sta praticamente ripetendo l’intervista che gli ha fatto @telese questa mattina a @giornaleradiofm Stes… -