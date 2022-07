Conte | «Noi unica forza che incalza il governo sulla crisi» Il M5S ha deciso | in Senato non voterà la fiducia

Pubblicità

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - FrancescoBonif1 : Zingaretti dice che Conte non è più il punto di riferimento progressista. Noi lo dicevamo due anni fa salvando il P… - gabrieligm : Sei miliardi di euro sottratti allo Stato con il super bonus. Lo slogan di Conte era “gratuitamente” ma a pagare siamo noi. - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: @TheForgottenM13 @megliobarbari Oh te ne sei accorto che noi nel governo non eravamo previsti? Quanto al 'contare meno… - filuppomartini : RT @GianniCuperIoPD: Quando governava Conte, noi del Pd eravamo per proseguire l’esperienza del governo Conte. Quando governa Draghi, noi d… -

Sky Tg24

... a quanto si apprende, c'è stato nel pomeriggio un colloquio telefonico tra lo stessoed il ... risponde: 'Non dipende certo da. Siamo stati i primi a volerlo e abbiamo assunto l'impegno di ...Intanto, il leader della Lega Matteo Salvini dichiara: 'Non commento Berlusconi,o altri. Se salta il governo si va a votare. Non saremoa cercare pseudo responsabili in Parlamento. Meglio ... Governo, Conte convoca consiglio nazionale per domani. Salvini: "Noi non minacciamo" Matteo Renzi non le manda a dire a Giuseppe Conte e dopo averlo paragonato a un "clown" cita il brano dei Rappresentante di lista ...ROMA. A un passo dalla crisi, Giuseppe Conte ha ancora poche ore per decidere che fare. Non sono bastate le promesse di un nuovo patto sociale e di nuove misure contro i bassi salari a convincere il M ...