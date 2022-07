Confindustria | Orlacchio confermato alla guida della sezione Allestimenti | Grafica e Imballaggi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato rie imbggi, Alberto. Lo ha deciso l’Assembleariunitasi ieri pomeriggio per eleggere il Presidente e la squadra che lo affiancherà nel corso del suo mandato. “Guardiamo con ottimismo la fase post Covid esituazione geopolitica che viviamo. Spiega Alberto. Di giorno in giorno i prezzi delle materie prime aumentano, soprattutto quellecarta, cartone e di altre materie plastiche necessarie al packaging rigido e flessibile. È difficile anche reperirli, con tempi di consegna che non vengono più rispettati in quanto ...