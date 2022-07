Concorsopoli | nuovi guai per Emiliano Indagati dei suoi fedelissimi

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente della Regione Puglia Michele, deve fare i conti con l'ennesima inchiesta che riguarda. L'ordinanza sull'inchiesta Re Artù è costruita su 8 capi d'imputazione - si legge sul Giornale - che vanno da assunzioni in sanità per in cambio di sesso, accreditamenti di ospedali privati per posti di lavoro, e concorsi truccati per soldi, cozze e aragoste. Un capitolo riguarda i consorzi di bonifica, enti commissariati per un buco di bilancio attualmente di 160 milioni di euro ma che continuavano ad assumere amici truccando i concorsi pubblici. Segui su affaritaliani.it