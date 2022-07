Concorrenti Ballando con le Stelle: amato cantante nel cast? In tv aveva raccontato la sua depressione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tra i Concorrenti di Ballando con le Stelle, in partenza dal prossimo 8 ottobre 2022 su Rai1, si aggiunge anche il nome di un amatissimo cantante: Nino D’Angelo. Il cantautore napoletano, che nei mesi scorsi ha presentato il suo libro, torna a far parlare di sé dopo diverso tempo di lontananza dal piccolo schermo anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tra idicon le, in partenza dal prossimo 8 ottobre 2022 su Rai1, si aggiunge anche il nome di un amatissimo: Nino D’Angelo. Il cantautore napoletano, che nei mesi scorsi ha presentato il suo libro, torna a far parlare di sé dopo diverso tempo di lontananza dal piccolo schermo anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Concorrenti Ballando con le Stelle: amato cantante nel cast? In tv aveva raccontato la sua depressione… - Aiphos2 : RT @GiusCandela: Sarà l'anno dei vip (non di primo piano), pioggia di programmi con concorrenti noti: GfVip, Isola dei Famosi, La Talpa, Ba… - CiccioniSe : RT @GiusCandela: Sarà l'anno dei vip (non di primo piano), pioggia di programmi con concorrenti noti: GfVip, Isola dei Famosi, La Talpa, Ba… - Antonio58049973 : RT @GiusCandela: Sarà l'anno dei vip (non di primo piano), pioggia di programmi con concorrenti noti: GfVip, Isola dei Famosi, La Talpa, Ba… - ParliamoDiNews : Ballando con le Stelle 2022: svelata la giuria ed i primi concorrenti * -