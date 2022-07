Concerti, teatro e musei arrivano in casa nostra grazie al live streaming (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gli amanti dell’arte lo sanno bene: non è sempre facile assistere alla messa in scena del nostro spettacolo teatrale preferito o ammirare dal vivo il nostro quadro del cuore. Da sempre le opere d’arte sono state “fisiche” e richiedevano un rapporto diretto con i loro fruitori. Anche nell’era delle registrazioni audio e delle fotografie accessibili con un clic, infatti, l’esperienza è comunque diversa.Per queste ragioni, essere seduti a pochi metri dal nostro artista preferito o passeggiare in una galleria d’arte, sono esperienze con un diverso sapore. Se quindi ancora oggi è impossibile ammirare l’arte in prima persona senza uscire di casa, la tecnologia del live streaming sembra si stia sempre di più impegnando per rendere la fruizione dell’arte esperienziale e diretta anche a distanza. Ecco come. La nuova frontiera del ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gli amanti dell’arte lo sanno bene: non è sempre facile assistere alla messa in scena del nostro spettacolo teatrale preferito o ammirare dal vivo il nostro quadro del cuore. Da sempre le opere d’arte sono state “fisiche” e richiedevano un rapporto diretto con i loro fruitori. Anche nell’era delle registrazioni audio e delle fotografie accessibili con un clic, infatti, l’esperienza è comunque diversa.Per queste ragioni, essere seduti a pochi metri dal nostro artista preferito o passeggiare in una galleria d’arte, sono esperienze con un diverso sapore. Se quindi ancora oggi è impossibile ammirare l’arte in prima persona senza uscire di, la tecnologia delsembra si stia sempre di più impegnando per rendere la fruizione dell’arte esperienziale e diretta anche a distanza. Ecco come. La nuova frontiera del ...

Pubblicità

nuovasocieta : Concerti, teatro e musei arrivano in casa nostra grazie al live streaming - ConfcommRoma : RT @nzingaretti: 800 eventi nei parchi del #Lazio: divulgazione scientifica, escursioni, sport, visite guidate, teatro, concerti, mostre, e… - tienimistanotte : “spero di andare ai suoi concerti così come spero che lui vedrà a vedermi a teatro…” chissà se lei andrà al suo pr… - AversaMattei : Aversa da vivere… Al via la rassegna estiva “Cimarosa Summer Art”, concerti, spettacoli all’aperto e degustazioni… - CorriereAlbaBra : Dopo i concerti in piazza di Blanco, Pinguini Tattici Nucleari e la giornata giovani con Madame, Tananai, sangiovan… -