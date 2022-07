Concerti di Toquinho | le date in Italia dell’estate 2022

(Di mercoledì 13 luglio 2022) In luglio ed agosto il grandesarà inper 14live. Un tour diche attraverserà la Penisola per deliziare tutti gli amanti della Bossa Nova d’Autore, tra le note della sua inconfondibile chitarra presentando un repertorio storico, evergreen e conosciuto da tutti: 50 anni di successi è il titolo del tour.sarà accompagnato sul palco dalla splendida voce di Camilla Faustino. Questo progetto artistico è un omaggio alla musica brasiliana ed un tributo a quei grandi amici con cuiha condiviso tanta musica e tanta poesia. La saudade di Tom Jobim, il genio del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, la lirica e le armonie dei Baden Powell, Carlos Lyra e Chico Buarque. La poesia della Bossa Nova e la magia inconfondibile del ...

