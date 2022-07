Con Koulibaly si chiude la dismissione-rinnovamento più estenuante del calcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è poco da dire dell’addio di Koulibaly dopo otto stagioni. Il Napoli non seppe venderlo tre anni fa, quando il Chelsea (allora di Conte) invece di quaranta milioni gliene offrì cento. Una follia che De Laurentiis e il Napoli hanno pagato a un prezzo altissimo. Quella che oggi appare ed è a tutti gli effetti la dismissione del sarrismo, è ahinoi la fotografia di una società che arriva ai momenti clou con anni di ritardo. Che ha mostrato di non saper cogliere l’attimo, di essere elefantiaca a dispetto di una struttura apparentemente snella (diciamo smunta). Il Napoli ha subito l’usura del tempo, non ha saputo cavalcare l’onda. Tranne rarissimi esempi (il più luminoso è stato Jorginho), De Laurentiis ha lasciato che la squadra dei 91 punti gli invecchiasse tra le mani. Ha perso Insigne e Callejon a zero, lo stesso vale per Hysaj e Albiol, a pochi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è poco da dire dell’addio didopo otto stagioni. Il Napoli non seppe venderlo tre anni fa, quando il Chelsea (allora di Conte) invece di quaranta milioni gliene offrì cento. Una follia che De Laurentiis e il Napoli hanno pagato a un prezzo altissimo. Quella che oggi appare ed è a tutti gli effetti ladel sarrismo, è ahinoi la fotografia di una società che arriva ai momenti clou con anni di ritardo. Che ha mostrato di non saper cogliere l’attimo, di essere elefantiaca a dispetto di una struttura apparentemente snella (diciamo smunta). Il Napoli ha subito l’usura del tempo, non ha saputo cavalcare l’onda. Tranne rarissimi esempi (il più luminoso è stato Jorginho), De Laurentiis ha lasciato che la squadra dei 91 punti gli invecchiasse tra le mani. Ha perso Insigne e Callejon a zero, lo stesso vale per Hysaj e Albiol, a pochi ...

