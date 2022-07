Commissione Ue | le raccomandazioni all' Italia | dai finanziamenti ai partiti alla digitalizzazione del sistema giudiziario

Pubblicità

Presentato il terzo rapporto sullo Stato di diritto. Tra le richieste all'Italia 'più garanzie legislative e di altro tipo per riformare il regime di ...La relazione annuale sullo stato di diritto in Europa, pubblicata oggi dallaUe, comprende una panoramica delle tendenze in tutta l'Unione e 27 capitoli dedicati ai ...anche... La Commissione Ue "assume" i cittadini: daranno raccomandazioni sulle proposte di legge Tra le raccomandazioni della relazione Ue sullo stato di diritto ne figurano alcune sulla lotta alla corruzione. "L'Ue rimane una delle regioni meno corrotte al mondo. Da luglio 2021 molti Stati membr ...L’Italia resta una “osservata speciale”. Sui tempi dei processi, sulla recente riforma del processo penale che per l’Ue va monitorata ...