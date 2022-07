“Come sta davvero papà”. Pippo Franco, dopo il malore e il ricovero parla il figlio Gabriele (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pippo Franco, le condizioni dopo il malore. Sono state ore frenetiche e ricche di preoccupazione quelle trascorse, visto che si era diffusa la notizia di “una situazione gravissima” legata allo stato di salute del popolare comico. Il primo a soffermarsi sul protagonista del Bagaglino era stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che aveva parlato di condizioni molto gravi e di un ictus che lo aveva colpito. Poi Fanpage aveva confermato il ricovero di Pippo Franco al policlinico Gemelli di Roma. Pippo Franco, le condizioni dopo il malore. A fornire maggiori notizie in merito ci ha pensato adesso il figlio Gabriele Pippo, noto al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022), le condizioniil. Sono state ore frenetiche e ricche di preoccupazione quelle trascorse, visto che si era diffusa la notizia di “una situazione gravissima” legata allo stato di salute del popolare comico. Il primo a soffermarsi sul protagonista del Bagaglino era stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che avevato di condizioni molto gravi e di un ictus che lo aveva colpito. Poi Fanpage aveva confermato ildial policlinico Gemelli di Roma., le condizioniil. A fornire maggiori notizie in merito ci ha pensato adesso il, noto al ...

