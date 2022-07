Come sta Brad Pitt? Il racconto della sua malattia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Brad Pitt è malato e da tempo convive con la prosopagnosia, un disturbo neurologico che ora non gli permette di distinguere i visi. A raccontarlo l’attore in un’intervista a cuore aperto rilasciata a GQ, dove ha ripercorso i suoi 10 anni di ‘convivenza’ con la malattia. View this post on Instagram A post shared by Brad Pitt (@BradPittofflcial) Brad Pitt nell’intervista ha raccontato di ‘convivere’ con questa malattia da quasi 10 anni. E ha spiegato che ora ha addirittura difficoltà a riconoscere i visi, a volte anche quelli dei suoi figli. Poi, a cuore aperto, ha detto di non essere mai stato preso sul serio e che a volte viene etichettato Come ‘menefreghista’ e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022)è malato e da tempo convive con la prosopagnosia, un disturbo neurologico che ora non gli permette di distinguere i visi. A raccontarlo l’attore in un’intervista a cuore aperto rilasciata a GQ, dove ha ripercorso i suoi 10 anni di ‘convivenza’ con la. View this post on Instagram A post shared by(@offlcial)nell’intervista ha raccontato di ‘convivere’ con questada quasi 10 anni. E ha spiegato che ora ha addirittura difficoltà a riconoscere i visi, a volte anche quelli dei suoi figli. Poi, a cuore aperto, ha detto di non essere mai stato preso sul serio e che a volte viene etichettato‘menefreghista’ e ...

