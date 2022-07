Come respirano gli astronauti a bordo della stazione spaziale internazionale? Samantha Cristoforetti lo spiega con un video su TikTok (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come respirano gli astronauti all’interno della stazione spaziale internazionale? È presente l’ossigeno? A rispondere alle domande dei curiosi dello spazio è direttamente Samantha Cristoforetti. Con un video su TikTok l’astronauta spiega il sistema che permette di ossigenare la stazione che, sottolinea, “è fatta di moduli pressurizzati in cui teniamo l’aria alla stessa pressione di quella che avremmo sulla Terra”. L’ossigeno “arriva” alla stazione in due modi, o è inviato direttamente dalla Terra “in apposite bombole” oppure “proviene dall’acqua”. Ecco tutta la spiegazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022)gliall’interno? È presente l’ossigeno? A rispondere alle domande dei curiosi dello spazio è direttamente. Con unsul’astronautail sistema che permette di ossigenare lache, sottolinea, “è fatta di moduli pressurizzati in cui teniamo l’aria alla stessa pressione di quella che avremmo sulla Terra”. L’ossigeno “arriva” allain due modi, o è inviato direttamente dalla Terra “in apposite bombole” oppure “proviene dall’acqua”. Ecco tutta lazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

