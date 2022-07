Colazione sana e risveglio muscolare per cominciare la giornata al massimo (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Colazione è un momento da sfruttare: il pasto più importante della giornata, deve essere equilibrato e quindi contenere una giusta dose di carboidrati complessi, proteine e grassi buoni. «La Colazione è insostituibile ed indispensabile, perché fornisce la giusta energia per affrontare gli impegni quotidiani e garantisce all’organismo l’assunzione di nutrienti fondamentali», ricorda Silvia Migliaccio, Specialista in Endocrinologia e Nutrizione Umana e Professore Associato presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, tra le esperte che collaborano al portale www.iocominciobene.it promosso da Unione Italiana Food. «La stanchezza o la scarsa capacità di attenzione e concentrazione possono essere conseguenze della mancanza di una corretta Colazione. Infatti», ricorda ancora Silvia Migliaccio «la prima ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laè un momento da sfruttare: il pasto più importante della, deve essere equilibrato e quindi contenere una giusta dose di carboidrati complessi, proteine e grassi buoni. «Laè insostituibile ed indispensabile, perché fornisce la giusta energia per affrontare gli impegni quotidiani e garantisce all’organismo l’assunzione di nutrienti fondamentali», ricorda Silvia Migliaccio, Specialista in Endocrinologia e Nutrizione Umana e Professore Associato presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, tra le esperte che collaborano al portale www.iocominciobene.it promosso da Unione Italiana Food. «La stanchezza o la scarsa capacità di attenzione e concentrazione possono essere conseguenze della mancanza di una corretta. Infatti», ricorda ancora Silvia Migliaccio «la prima ...

