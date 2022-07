CNC Tessuti, Eco Design Made in Italy per le collezioni a Milano Unica fatturato +30% nel primo semestre 2022 rispetto al 2019 (Di mercoledì 13 luglio 2022) con il Metaverso allo stand si può accedere allo showroom digitale I prodotti tessili presentati con fibre provenienti da agricoltura biologica sono certificati GOTS e quelli con fibre da materiali di riciclo con certificazione GRS L’azienda, leader nel settore tessile, ha allestito i suoi spazi a Milano come una galleria d’arte con il contributo dell’artista Felix Policastro Eco Design Made in Italy per CNC Tessuti – 8000 clienti in 36 paesi del mondo – nelle collezioni 2022 – è presente a Milano Unica. E’ possibile visitare gli stand, allestiti come gallerie d’arte grazie all’artista Felix Policastro, fino al 14 luglio a Milano (MilanoUnica – Pad. 12 stand C28-30-32). L’azienda ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 13 luglio 2022) con il Metaverso allo stand si può accedere allo showroom digitale I prodotti tessili presentati con fibre provenienti da agricoltura biologica sono certificati GOTS e quelli con fibre da materiali di riciclo con certificazione GRS L’azienda, leader nel settore tessile, ha allestito i suoi spazi acome una galleria d’arte con il contributo dell’artista Felix Policastro Ecoinper CNC– 8000 clienti in 36 paesi del mondo – nelle– è presente a. E’ possibile visitare gli stand, allestiti come gallerie d’arte grazie all’artista Felix Policastro, fino al 14 luglio a– Pad. 12 stand C28-30-32). L’azienda ...

Pubblicità

zazoomblog : CNC Tessuti Eco Design Made in Italy per le collezioni a Milano Unica fatturato +30% nel 2021 rispetto al 2019 -… - FIRSTonlineTwit : Boom settore tessile: a Milano Unica domina il reshoring che valorizza il made in Italy. Cnc Tessuti anticipa il tr… - ImpactNewsItaly : News: CNC Tessuti, Eco Design Made in Italy per le collezioni a Milano Unica fatturato +30% nel primo semestre 2022… - newscomunicati : #annunci #news - fainformazione : CNC Tessuti, Eco Design Made in Italy per le collezioni a Milano Unica fatturato +30% nel 2021 rispetto al 2019… -